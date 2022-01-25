員林燈會活動今年擴大辦理規模，首度將主燈區移至百果山遊樂區，晚間首度試燈，燈區燈景布置令人驚豔。（員林市公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

百果山主燈區5公尺高的虎來寶主燈今晚首度試燈點亮，萌樣吸睛。（員林市公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

員林燈會活動今年擴大辦理規模，首度將主燈區移至百果山遊樂區，晚間首度試燈，燈區燈景布置令人驚豔。（員林市公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

員林燈會活動今年擴大辦理規模，首度將主燈區移至百果山遊樂區，晚間首度試燈，燈區燈景布置令人驚豔。（員林市公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

超美！員林燈會今晚試燈搶先看 百果山主燈區亮起來。

愈夜愈美麗！「2022員林燈會暨元宵節活動」即將於30日晚間正式點燈亮起，市公所25日晚間進行試燈，包含百果山遊樂區的主燈區、員林公園等市區4處副燈區同步點亮，精心打造的燈飾布景，讓公園廣場、街道和百果山步道廣場，呈現夢幻璀璨的光影盛宴。

燈會主場地為舊百果山遊樂區，5公尺高的主燈「虎來寶」今晚首度點亮士登，以百果山溜滑梯與可愛萌虎造型，令人驚豔，搭配燈光及音樂更顯璀璨；另外5座員林在地水果造型副燈及5公尺高發光腕龍、土地公婆花燈、關聖帝君花燈、扶輪社徽花燈與光耀員林打卡牆提供夜間拍照打卡及沿路光環境布置等，帶給遊客們炫麗的光影盛宴。

員林市長游振雄表示，今年盛大辦理燈會活動，擴大燈區與燈飾規模；自1月30日起至2月15日止每日下午5時至10時亮燈，30日晚間7點點燈活動，將邀請在地獨立樂團宋德鶴、電音女神潘嘉麗與民同樂、一同迎虎年，現場將發送虎年造型小提燈。

游振雄說，2月13日元宵節晚會活動，晚間7點起熱力登場，金曲歌王許富凱將到場陪大家一起熱鬧慶元宵，除熱歌勁舞、猜燈謎外，民眾提著組裝完成的虎年小提燈，可領取精美小禮物，數量有限送完為止。

員林市公所指出，員林公園活動副燈區內，布置有浪漫員林的心型光廊，還有虎力旺旺來、揮手虎、花現員林、富貴員林、迎虎年樂新年等5座燈，其中更巧妙的安排揮手萌虎燈向去年元宵節牛年主燈揮手道別，象徵虎年到來；另外在三角公園、員林火車站、鳳梨公園等三處，也打造光燦奪目的繽紛副燈區。

其中，萬年路三段的3500盞彩繪燈籠，利用5種不同顏色混搭所營造彩繪燈牆，在燈光投射下讓人著迷陶醉；員林穀倉與警察故事館光環境營造絢麗的視覺體驗；從員林火站為起點，沿途民權街、光明街、三民街等以各種不同特色光環境打造絕美燈海隧道，讓員林的夜空越夜越美麗。

游振雄表示，今年燈會公所為呈現員林市豐富多元的特色，整合在地所有民間機關團體、企業等資源，共同營造美輪美奐的特色燈區，呼籲民眾做好防疫措施，一起把握時間上街賞燈，假日期間百果山主燈區與員林公園燈區，晚間都有現場節目演出，新春期間與2月12、13兩天燈區實施交通管制，將貼心安排接駁車往返兩燈區之間，歡迎民眾多加利用，踴躍搭乘免費接駁巴士前往賞燈。