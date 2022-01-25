長榮（2603）25日董事會決議5月30日將在張榮發基金會國際會議中心10樓召開股東會，股票停止過戶起始日為4月1日。至於2021年盈餘分配情形，將依規定於股東會前40日公告。以此推算預計在4月中下旬發布。長榮2021年前三季EPS為30.27元。

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