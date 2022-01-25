長榮董事會決議 5／30召開股東會 20:332022/01/25 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 長榮5月30日將召開股東會。（圖／長榮提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 長榮（2603）25日董事會決議5月30日將在張榮發基金會國際會議中心10樓召開股東會，股票停止過戶起始日為4月1日。至於2021年盈餘分配情形，將依規定於股東會前40日公告。以此推算預計在4月中下旬發布。長榮2021年前三季EPS為30.27元。 大陸航海王追隨長榮 中遠海控豪氣發30個月年終獎金 礁溪長榮鳳凰酒店2確診 女大生打工染疫 校方急發聲明 #長榮 #開股東會 #日將 #日董事會決議 #張榮發基金會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 外資上周賣超友達13萬張最多 買超緯創4萬張最多 11:502022/01/24 財經 外資期現貨偏空操作 大盤失守萬八關卡 16:232022/01/21 財經 暫時排除5G干擾 長榮航：往返美國航班正常 19:212022/01/19 財經 礁溪長榮酒店群聚擴大 4確診身份曝 陳時中：危機還沒過 14:422022/01/24 生活 韓開罰航商操縱運價 長榮、萬海上榜 15:102022/01/18 財經 美5G訊號恐釀飛安危機 華航、長榮3航班異動 11:562022/01/19 生活 久違！外資升長榮目標價刷新高 21:422022/01/18 財經 被南韓列涉操縱運價開罰 長榮回應了 18:222022/01/18 財經 《類股》遭KFTC調查聯合壟斷 貨櫃三雄：財務無礙 08:012022/01/19 財經 航運三雄又崩殺 專家爆大哥入手價 散戶別賭1件事 14:582022/01/21 財經 期交所 調整保證金適用比例 04:102022/01/19 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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