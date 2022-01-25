111學測落幕，但今年數A難度相當高，就連補教名師也坦言是歷年來最難，相當不好寫，考生們也哀號時間根本不夠，其中一題選填題更是引發討論，鄉民們不但議論紛紛，網紅看到也直呼「這也太難」，原因卻讓網友笑翻。

近年來考題包含許多時事相關的梗，數A也出現一題轉蛋抽卡的機率題，題目為線上遊戲推出「十連抽」機制，前9抽金卡出貨率2%，第10抽出貨率10%，每次十連抽需用1500枚代幣，若23000枚代幣全部梭哈，抽到金卡期望值為多少？

這題考倒許多考生，不少人直呼根本看不懂，「題目敘述也好一點」、「搞不清楚是在考數學還是考閱讀」、「這題本身不難，但問題是放在最後，經過前面摧殘大家早就沒判讀能力了」、「國中老師都說國文不好數學不會好，現在才知道是真的」、「畫個圖示會比較好，題目論述太爛真的看不懂」、「很簡單的題目，卻用一堆令常人無法理解的描述」。

題目曝光後，不僅PTT鄉民，就連網紅「我是小生」也忍不住開酸這題真的難，但原因卻是「要看遊戲公司是誰」，讓大家笑翻，原來不少人早認出這題是在呼應日前遊戲實況主丁特與遊戲橘子為紫布機率大吵一事：「不是啊，沒有保底要先說啊！」、「如果是某橘，這題就無解了」、「男友會變心，遊戲會改機率，但數學不會」、「你想收律師函嗎」、「老師說我不懂統計，我說老師不懂某橘」、「沒保底就是0，因為機率會被偷改」、「遊戲公司表示：朕不給，你抽不到」，就連丁特本人也親自現身開酸：「本考題絕不可能自行修改機率」。

根據大考中心解答，此題答案為期望值4.2。