大甲鎮瀾宮近來紛擾不斷，加上董監事改選在即，有心人士蠢蠢欲動。日前有民眾收到署名現任董事長顏清標的恐嚇信件，要求捐1億現金給廟方，否則要請吃「慶記」，顏清標今晚發表聲明，痛斥意嚴重影響鎮瀾宮信譽，全案已交由警方調查，並呼籲勇敢報案以遏止歪風。

顏清標聲明全文如下：

過去經常發生假借鎮瀾宮或本人名義恐嚇、造謠的事件，手法是假借他人名義寄發信件，這次更加離譜，用恐嚇取財、勒索的方式，以鎮瀾宮及顏清標的名義寄發恐嚇黑函。好在對方也是我們多年好友，第一時間與我們聯絡，才沒有讓惡徒得逞。

近來鎮瀾宮紛擾不斷，加上鎮瀾宮的董監事改選在即，有心人士蠢蠢欲動、惡意中傷，意圖影響選舉，此舉已經嚴重影響鎮瀾宮的信譽，這樣的民主社會，還用如此拙劣的手段，要來影響廟的聲譽，並非大家樂見。

目前全案交由台中市警察局第五分局調查，同時鄭重呼籲社會各界，若有收到任何署名大甲鎮瀾宮或顏清標的恐嚇信件，請第一時間送交轄區派出所備案，以正視聽、遏制歪風、捍衛權利。