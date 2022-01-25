財政部25日發布「110年度執行業務者收入標準」指出，我國110年本土疫情嚴峻，醫事人員為防疫前線、需採取更高規格防疫措施，有其特殊性，因此給予較高的費用比率，在5月報稅時，其費用標準比率可依117.5％加成計算，等於減稅額度可提高17.5％。

另針對非醫事人員受疫情衝擊者，例如110年度收入總額較109年度或108年度減少達30％者，費用率可按費用標準112.5％加成計算，等於減稅額度提高1/8。

執行業務者課稅方式有兩種，包括單據認列成本與費用標準計算成本等。若採用支出單據核實認列成本，以總收入減除單據成本後計稅即可。

若執行業務者未依法設帳記載也未能提供證明所得額帳簿文據，須按財政部每年公告「執行業務者收入標準」計算費用成本，剩下收入計稅。

財政部連兩年針對醫事人員執行業務者提供加成減稅措施，109年度為112.5％，110年度更提高到117.5％。

以110年度內科、牙科、耳鼻喉科、眼科診所為例，其醫療收入（含藥費）費用標準原為40％，但因應防疫紓困、可依117.5％計算，等於費用率提高為47％。

原本耳鼻喉科醫師100元收入中，有40元為成本費用、60元要計稅，在新制下，費用提高為47元，僅53元計稅。

此外，受疫情衝擊的執行業務者也是連兩年適用紓困減稅，只要證明110年度收入較109或108年度年減三成以上，或申請延分期繳稅及經濟部補助者，即可適用費用加成減稅112.5％，與109年度報稅標準相同。

舉例來說，若專利代理人110年度收入為200萬元、較109年度減少五成，則其費用標準比率也可加成計算，從原本30％提高到33.75％，剩下66.25％收入計稅。