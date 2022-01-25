由於聯準會(Fed)即將升息、通膨飆升與疫後經濟復甦出現變數，投資人不安情緒一波接著一波，加上烏克蘭緊張情勢升高，市場恐慌情緒一舉爆棚，美股波動率指數(VIX)1月迄今累計狂飆逾100％，將創有史以來開年頭一個月最大漲幅紀錄。

周一留長下影線的美股周二早盤再度轉疲，道瓊工業指數開低下跌逾200點或0.8％，標普5百跌1.3％，那斯達克更重挫1.9％。歐股則出現跌深反彈，主要股市漲幅介於0.5到0.9％。 根據道瓊市場數據，VIX今年前15個交易日(截至周一)總共已狂飆103％，不僅已創下1990年有此項統計以來的開年同期最大漲幅，也直逼2020年2月疫情剛爆發全月急漲112％的紀錄。

VIX通常是在美股重挫時飆高，2020年初爆發新冠疫情後，美股出現恐慌性暴跌，VIX一路狂飆，3月16日更觸抵82.69的歷史高點。

周一多項利空匯聚推升VIX，包括Fed本周召開例會，市場預期在打通膨的前提下，Fed勢必將加速緊縮貨幣政策的步調，只不過升息的時機卻又逢經濟復甦力道轉弱。此外，俄羅斯軍隊重兵集結烏克蘭邊境，西方國家紛紛預警衝突一觸即發。

歐美股市周一全面重挫，標普5百指數盤中也繼那斯達克之後陷入修正，雖然尾盤逢低買盤進場拉抬，3大指數戲劇性由黑翻紅，但也凸顯整個盤勢動盪至劇。道指當日最低一度暴跌逾1000點，那指高低震幅則達5.5％。

美股在去年底前還迭創歷史新高，但今年初Fed明確表示為了對抗過熱的通膨，將加快與加大緊縮貨幣政策後，盤勢風雲變色，大盤一路震盪走低，那斯達克跌勢尤重。

德銀國際私人銀行亞洲投資部主管劉佳表示，美股在Fed第一次升息前都將不脫震盪的格局，估計Fed會在3月升息，「市場所有人都將緊盯Fed本周的前瞻指引。」

劉佳的投資團隊上周調降美股投資評等，從維持一年多的「加碼」降為「中立」。