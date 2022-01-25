繼俄烏緊張局勢急遽升高，周一又傳出葉門發射彈道飛彈遭阿拉伯聯合大公國攔截。在擔憂東歐與中東地緣緊張升高恐令石油供應受阻，國際油價周二（25日）止跌回升，收復前一日部分失土。

布蘭特期油周二盤中上漲48美分、約0.6％到每桶86.75美元，扭轉前一日收盤挫跌1.8％的頹勢。美國西德州期油也漲34美分、約0.4％到83.65美元。周一該油價則是收低2.2％。

國際油價上周在全球供應緊縮與需求攀升帶動，曾一度升抵7年高點。Sunward交易公司首席分析師Chiyoki Chen指出，本周來受到地緣政治風險攀升，目前整個市場基調依然保持強勁。

周一（24日）伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」朝阿聯首都阿布達比的一座美軍基地發射彈道飛彈，不過在上空被阿聯與美軍成功攔截摧毀，這已是該叛軍一周來第二度對阿布達比進行飛彈攻擊。阿聯國防部發布聲明表示，這場攻擊並未造成傷亡，並強調已準備好因應任何威脅。中東戰火頻傳，但過去很少涉及阿聯。不過這次葉門叛軍接連數次鎖定阿聯，外界認為恐促使外國企業與投資者考慮要從這個親商國家撤離。

另外俄烏情勢依舊戰雲密布。隨著俄羅斯在烏克蘭周遭集結兵力，導致兩國緊張情勢加劇，北約組織周一表示，已加派更多戰艦、戰機和部隊增援東歐盟國。不過俄羅斯則批評西方國家反應「歇斯底里」。美國先前已下令駐烏國基輔大使館人員家屬離境，並呼籲當地美國人盡早離開，隨後英國也跟進，在周一開始撤離駐烏國使館人員。

在同時，美國原油庫存下滑也對油價提供支撐。根據媒體報導，北美最大原油轉運中心庫欣（Cushing）的原油庫存降至2012年以來的最低水準。周二稍晚美國石油協會(API)將公佈最新原油庫存數據。

此外看好油市前景，投資者則是連續第五週增加對原油的多頭部位，當中最主要原因在於外界認為Omicron引發新一波疫情的最糟時刻似乎已經過去，目前一些國家開始取消商業與旅遊限制。