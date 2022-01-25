知名舞蹈老師KIMIKO(林睿君)，因為長期練舞，讓她42歲仍保有凍齡美貌和緊實體態，凹凸有致的身材曲線，令不少人稱羨不已，時常透過社群分享生活點滴的她，近日發文表示自己的褲子竟然被管理室撿到，讓她想不透問，「那我是穿什麼回家？」

KIMIKO在社群發文，透露老公收到管理室主任通知，撿到她的褲子，讓她直呼年度最扯「我們到現在還是想不透，那我是穿什麼回家的？」貼文曝光後，吸引網友紛紛留言熱議。

「真的是下身失蹤」、「不是從袋子裡掉出來就是從陽台飛走了」、「管理員怎麼知道是你的」、「管理員好像在跟老王透露什麼事情一樣…」、還有人開玩笑「是你把褲子遺留在主任家了吧…」，讓她也忍不住笑回「這個誤會就太大了」。

從小學芭蕾的KIMIKO，現以教學舞蹈、體態雕塑為主，而她自己對身材管理也相當嚴格，緊實曲線辣到不科學，前年7月和天菜教授王家玄登記結婚，同年底選在有百年歷史的古蹟「屏東教會」舉辦婚禮，婚後她時常在社群分享夫妻幸福生活，恩愛日常羨煞旁人。