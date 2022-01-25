全球吹起併購風潮，資誠（PwC Taiwan）25日發布《2022全球併購產業趨勢報告》指出，2021年全球併購交易金額和交易量雙雙創下歷史新高，且受惠於充足的資本和市場對數位轉型需求等因素的推動，2022年全球併購市場的價、量皆可望維持2021年的熱絡走勢。

報告顯示，2021 年全球公開的併購交易額年增57％至5.1兆美元，超越2007年的4.2兆美元，寫下歷史新高。另2021年全球併購交易量超過62000件，年成長24％，也創下歷史紀錄。其中包括130件交易額在50億美元以上的大型併購。

值得一提的是，私募股權投資基金（PE）的可支配資金水位（dry powder）在2021年底達到2.3兆美元，創下歷史紀錄，比2021年初的餘額高出14％，主要受惠於創紀錄的籌資活動，並突顯出2022年PE將有更多資金可用於併購。

資誠預估，在後疫情時代，企業更加專注將有限的資源集中在核心事業，因此紛紛盤點手上的資產及轉投資，將非核心的事業出售給更合適的買方，造成了spin-off/carve out這種型態的併購交易較過去明顯增加許多。

不過，資誠也提醒，2022年的併購市場亦受許多不確定因素的干擾，包括通貨膨脹的影響、利率可能的走高、以及各國政府對於併購監理的日趨嚴格等，皆可能會抑制未來一年的併購交易。

普華PwC國際財務顧問公司董事長劉博文表示，在全球併購市場創下歷史紀錄的一年之後，總體而言，2022年的交易市場熱度依然不減，尤其當好的併購機會出現時，不管是一般企業、PE或是SPAC等買家之間的競爭將會非常激烈。在此同時，利率上升、通膨升溫、政府加稅和併購監管加強等不利因素，將會對2022年全球併購市場能否再創高峰造成關鍵性的影響。 私募股權（PE）持續在併購交易上扮演吃重的角色。經統計，2021年有將近40％的交易與私募股權基金有關，已明顯超越過去5年平均約25％的占比。而2021年末全球PE可支配資金水位也累積到2.3兆美元，比年初成長14％，可望為2022年的併購活動提供充足的柴火。在銀彈充裕的情況下，PE今年面臨的挑戰，反而是在於如何頂住利率上升造成利息支出增加的壓力、並繼續在交易中創造價值，以及投資須符合ESG原則等議題。

除了私募股權基金將持續在併購市場發揮影響力，特殊目的收購公司（SPAC）也依然會是2022年的併購要角之一。原因是，目前仍有500多家SPAC、手握1600億美元的資金在尋找併購標的，且它們又面臨兩年內必須完成交易的時間壓力，無可避免將加劇SPAC、PE和一般企業併購方在2022年和2023年出現競逐的態勢，這股競爭也將使熱門資產的估值乘數因此居高不下。故對於有意收購者來說，如何能夠創造併購後的價值，也比以往任何時候都更加重要。

另外，有幾個市場趨勢正在持續發酵，首先是企業在疫情中更加瞭解將有限資源聚焦在核心業務的重要，因此這兩年出售非核心投資、spin-off/carve out等交易類型所佔比重明顯增加；其次，企業持續追求數位創新和顛覆性的商業模式，在無法以自身力量達成策略轉型的目標下，併購就成了唯一的選項。最後，投資者期望企業的董事會除了追逐獲利績效之外，更應重視長期的環境、社會和治理等方面的平衡發展，ESG對於併購的影響也將日漸提高。