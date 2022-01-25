冬天是草莓的產季，一名男網友在網路抱怨女友愛草莓成痴，每到這季節就會天天吵著要吃草莓，如果不順她的意，女友就會亂摔家中物品，讓他相當崩潰。文章曝光在網路上，引起網友熱議。

這名男網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，透露女友非常喜歡吃草莓，因此每到產季時，女友的「草莓病」就會發作，症狀是經常吵著要吃草莓，如果吃不到，女友就會情緒失控大尖叫暴走，還會開始摔家裡的東西，有次甚至吵到警察上門關切是否有家暴。

原PO分享，有鑑於此，他經常會在家中備好草莓，以免女友想吃卻沒得吃，不料，昨天家中的草莓剛好吃完，女友又「發病」，而他剛好沒有交通工具能去買水果，最後靈機一動買回3杯有草莓的手搖飲料，才成功安撫女友。

男網友急中生智買回3杯有草莓果肉的飲料（上圖），結果女友把草莓吃完後，要求他把剩下的飲料全數喝光（下圖）。（翻攝臉書社團《爆怨2公社》）

原PO續說，但女友僅把飲料上頭裝飾的草莓果肉吃完，剩下3杯滿滿的飲料，還交代他「不能浪費要喝完」，讓他超級不開心，直說飲料的料被挑光後賣相不佳，到底還有誰願意喝完。

文章曝光後，不少網友大開眼界，紛紛留言回應，「這算是公主癌末期了吧」、「雖然有點好笑，但這個症狀好可怕」、「有沒有考慮搬去大湖？」、「不如改職專種草莓以後就不誒用擔心發病期了」、「她這是典型草莓強迫症，你可以選擇1看醫生2換女友」。