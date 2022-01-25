媳婦不發威，真被婆家當病貓！1名人妻結婚前是職業拳擊手，婚後她被婆家要求逢年過節都要幫忙，日前冬至她一進家門，發現婆家全部人躺在沙發上追劇，她獨自煮飯，還被小姑指使去切燒豬，一怒之下拿力朝豬頭一劈，豬頭順利被砍半，「桌子也順便被劈半」，婆家人之後嚇傻，從此對她態度大變、疼愛倍加。

該名人妻在臉書「靠北婆婆2.0」發文表示，她先前是名拳擊手，求學時沒什人敢得罪她，當然追求者更少，無奈說「我自認我不差呀，看看鏡子也會被我自己美到呀」，所幸她在1場拳擊賽中認識如今的丈夫，結婚後她身為大媳婦，逢年過節都要回婆家幫忙，沒想到日前冬至時她竟當場暴走。

人妻不滿婆家態度，一怒之下拿刀朝豬頭一劈，豬頭順利被砍半，「桌子也順便被劈半」，婆家人之後嚇傻，從此對她態度大變、疼愛倍加。（翻攝自臉書「靠北婆婆2.0」）

該人妻說，冬至那天她一進家門就看見丈夫5個兄弟姐妹與各自伴侶躺在沙發上看句，之後她又被小姑喊「欸！那個燒豬在那裡，等下砍一砍就可以吃了」，依時間難掩憤怒情緒，「我直接走進廚房刀一拿，直接用力往豬頭一劈，整隻豬頭就這樣被砍下來，砍下來也就算了，問題那張桌子也被我劈成一半」。

該人妻說當下其他人嚇壞跑進廚房，從那天起再也沒人叫她進廚房幫忙，婆婆的態度變超好，婆婆溫柔地說「其他的別碰，我們來處理就好」；其他網友則留言原PO這招超強，「早知道當年我應該也要去學拳擊」、「好療癒，該送女兒上拳擊課了」、「這個方法妙，跟把廚房燒掉有異曲同工之妙」、「砍的好，砍的妙」。