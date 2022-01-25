前國民黨立委柯志恩表示，自己最近到電視台錄製政論節目時，有時候會遇到前立委沈富雄，而最近沈富雄一遇到她，劈頭就會說，「屏東都不敢去選，國民黨都是你們這種，擺在哪裡是要幹嘛…」，而一同前來錄影的資深媒體人黃暐瀚和前民進黨立委郭正亮也會加入討論。同時，柯志恩也說，自己目前並沒有參選的計畫，「我目前當家長，沒有要選縣長啦！」。

柯志恩25日在臉書上表示，自己幾乎每星期都會到TVBS上一次「少康戰情室」，時間不固定，但以星期二的「組合」最有趣。且沈富雄每次看到自己都會多所「提點」，不同的時事，會有不同的指教，但最多的是「你們國民黨真是飯桶，民進黨這樣說你們，你們一點反擊都不會…」，滔滔論述完，就會加上一句，你們就是要如何如何，聽起來好像有那麼點的建設性（但好像做都不到欸）。

柯志恩透露，最近沈富雄看到她，劈頭就會唸「柯志恩妳就是沒用，屏東都不敢去選，國民黨都是你們這種，擺在哪裡是要幹嘛…」。與此同時，郭正亮就會來分析一下屏東的派系生態，坐在角落的黃暐瀚就會從平板螢幕中抬頭，「大老，你講一堆，志恩如果真的選，你會幫什麼？」，接下來沈富雄就有一番他要扮演的角色論述，從總幹事到縣政府門口顧門的。

柯志恩指出，主持人趙少康也常常會加入她們的話題，並反駁沈富雄，一直到攝影棚內的工作人員提醒準備錄影，並開始倒數時間。柯志恩說，「這是錄影的日常，鏡頭外有趣多了」，並澄清自己沒有要參選，「我目前當家長，沒有要選縣長啦！」