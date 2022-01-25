美國聯準會（Fed）升息在即，加上俄烏緊張局勢升溫，令美股24日盤中暴跌，但尾盤在散戶逢低搶進下逆轉收高，震盪幅度創下2008年金融危機以來最大。摩根士丹利投資長威爾森（Mike Wilson）警告，投資人狂買舉動令人不安，標普500指數恐怕再跌10％。

標指與那斯達克指數周一盤中分別暴跌4％與5％，道瓊工業指數下挫1015點、跌幅逾3％，但在逢低買盤支撐下開始反彈，三大指數終場全面收紅。

研究機構Vanda Research周二公布數據顯示，散戶24日淨買入13.6億美元的股票，創下1月18日以來最高水平紀錄，顯示一般投資人不畏美股跌勢，逢低反而加碼。

向來看空美股的威爾森近日接受財經媒體CNBC節目《Fast Money》訪問時表示，儘管周一尾盤急拉，但標指仍可能再跌10％。他警告，投資人正在淡化Fed持續收緊貨幣政策與成長不斷放緩之間的矛盾，而這是非常危險的。

威爾森表示：「這類行為無法令人安心。我不認為所有人回家後會覺得自己搞定一切，即便他們買在低點」。

威爾森預期，美股在未來3～4周內將出現極大跌幅，而企業遜於預期的財報與財測將令投資人意識到成長放緩的警訊。他認為，標指跌破4千點是有可能發生的。