韓國現代汽車25日估計全球晶片供應在第二季逐步增加，讓上半年汽車產量回升，第三季車用晶片供需將正常化。

現代看好2022年銷售量回到疫前水準，預估其全年全球銷售432萬輛汽車，當中環保汽車銷售成長30％，其最大的北美市場銷售量大增20％。