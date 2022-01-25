去年5月本土疫情嚴峻，財政部今日公布《2021年度執行業務者費用標準》等法規，延續前一年再度給予執行業務者綜所稅上執行業務費用率優惠，其中醫事人員適用的費用率達117.5％，比起2020年度更為優惠。

財政部官員表示，考量去年本土疫情嚴峻更甚於2020年，加上醫事人員屬於防疫前線，需採更高規格的「防疫措施」所以費用率都比2020年度高，例如西醫師全民健康保險的收入費用率由每點的0.8元，提高為0.94元，更甚於2020年度的0.9元；其掛號費用費用率則是標準的78％提高到92％。

藥師的藥費收入費用率則從標準的94％提高到97％，也高於2020年度的96％。

但是，非醫事人員執行業務受到疫情的衝擊者，所以財政部給予費用率上優惠，適用費用率優惠比照2020年度為112.5％，只是適用對象與條件，則更為優惠，官員表示，只要2021年度的收入較2020年或者2019年度任一年度減少3成以上，都可以適用，大大減少因疫情所困的執行業務者今年5月申報綜所稅的負擔。

根據申報資料財政部統計，執行業務申報所得占總所得當中大約不到1成。

財政部表示，執行業務者或其他所得業者，2021年度受疫情影響，其採收入減除相關費用核實計算損益，並能提供證明所得額之帳簿文據調查者，可依帳證及相關規定核實認定。

其未依法設帳記載及保存憑證，或未能提供證明所得額之帳簿文據，得依上開收入及費用標準申報2021年度執行業務所得及其他所得。