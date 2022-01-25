去年底四大公投落幕，其中珍愛藻礁公投領銜人潘忠政卻因涉及公投前連署的死亡人數有170人，占連署總人數0.02％，遭中選會以「發現往生者連署」為由告發。國民黨立委江啟臣直言，如果有死亡連署，就要追究公投領銜人，此惡例一開，根本抹黑公投的正當性，「這不是政治陷害？什麼才是政治陷害？」

江啟臣指出，珍愛藻礁送出70.4萬份連署書，簽名前死亡僅170件，佔比約萬分之二；由國民黨提出的反萊豬和公投綁大選，則分別送出52.8萬和52.3萬份連署書，簽名前死亡件數為1611和1606件，佔總比約千分之三。

他表示，無論是何項公投的死亡連署件數，都無法影響連署成案結果，遠超門檻29萬份許多。如果有死亡連署，就要追究公投領銜人，此惡例一開，根本就是在鼓勵有心人士，故意以往生者資料連署，來抹黑公投的正當性，傷害直接民權的運作。

江啟臣認為，領銜人和連署團隊並非政府機關，沒有戶政資料，無法預先審核連署人的資料。因此在野黨、公民團體早就呼籲政府要將盡速讓法定的公投電子連署上路，由有公權力的機關來做審核。

他強調，然而由於民進黨政府的怠惰無能，「全國性公民投票電子連署及查對作業辦法」通過快2年，電子連署都還沒上線。今天竟要責怪，甚至是法辦無法事前避免死亡連署的領銜人？

「這不是政治陷害？什麼才是政治陷害？」江啟臣呼籲，蔡政府必須善盡責任，盡速建置好電子連署，也希望司法能秉公處理，還潘老師清白。