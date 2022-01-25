對於學測考生確診，教育部表示，這位考生在考試期間並未被匡列為採檢、居家隔離、確診，而是在結束後依高雄市政府規定前往採檢後確診。大考中心則說，考生是考完後去採檢

才確診，並沒有違反相關規定，因此不會有任何扣分的處分。

教育部表示，1月24日上午經高雄市衛生局通知，學測期間高雄市有一分區有一位考生於考後篩檢確診。大考中心已提供該分區相關應試資料，全力協助高雄市衛生局進行疫調。

教育部指出，這位考生於學測結束後，依市府規定前往採檢後確診。大考中心在考試前及考試期間，均與地方衛政單位保持密切連繫，但並未有該名考生為採檢/居家隔離/確診的訊息。

教育部說，大考中心在學測考試期間，全程均依防疫措施要求包含該名考生在內的全體考生，在進入學校前量測體溫，進入試場教室時，雙手噴酒精、全程配戴口罩、用餐使用隔板等。

大考中心表示，只有在考前學生知道自己確診，還跑去考場應試才有違反規定。這名考生是在考完後去篩檢才確診，並未違反規定，因此不會被扣分。