「樂天女孩」琳妲（林羿禎）是中華職棒啦啦隊「Rakuten Girls」成員，也是知名網紅團體「反骨男孩」的一員，擁有天使臉孔和火辣身材的她，是許多人心目中的頭號女神。琳妲日前貼出一段「變身鋼鐵蜘蛛人」的影片，昨(24)日則身穿黑色蜘蛛女裝，頭梳可愛春麗包包頭，除了合體cosplay「超人女孩」的反骨女神蕾拉外，更與一眾好友「集結」角色扮演超級英雄，不分漫威、DC大雜燴，畫面相當繽紛有趣。

琳妲日前在IG貼出一段的影片，她在短短14秒裡「變身鋼鐵蜘蛛人」，畫面中她穿著黑色緊身蜘蛛裝，盡顯玲瓏浮凸的完美身材，頭上則梳了兩球可愛的包包頭，模仿電玩《快打旋風》中「春麗」的經典造型，隨後她來了個類似「黑寡婦蹲」的開腿動作，性感與俏皮兼具。

怎料這一蹲似乎沒蹲穩，她給了自己一個烏鴉飛過的特效，好友甜心娜美說：「第一個是沒蹲穩嗎？帥唷」，展露她搞笑的一面；隨後動畫特效啟動，琳妲的黑色蜘蛛女當場變身成了「鋼鐵蜘蛛人」，影片相當炫目有勁，下面留言也刷一排讚帥聲，2天累積了破14萬觀看數。

琳妲昨(24)日則又分享了一組照片，畫面中她仍穿著同一套黑色蜘蛛女裝，但身旁多了一個cosplay「超人女孩」的反骨女神蕾拉；只見漫威蜘蛛女與DC超人女孩「crossover」跨界合體，蕾拉頂出她前凸後翹的超火辣身材，與琳妲組成絕美的同框畫面；不只如此，其餘照片中可見到更多超級英雄，可說是美漫角色扮演的精采大「集結」，不只女神也有不少男神登場。

琳妲則搞笑寫道：「能力越大.....負債越大」，蕾拉留言笑說：「真的」；網友留言讚說：「最搞笑最正的黑寡婦」、「辣椒越辣」、「反骨辣辣辣」、「反骨的女生都很好看」、「太性感火辣」、「好美」，不只兩位女神，其他的美國隊長、鋼鐵人等也相當吸睛。