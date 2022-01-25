初一將舉辦《大悲心陀羅尼經》經牆啟用大典。（靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山初一到初五將直播新春祈福法會。（靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山開山住持心道法師寫春聯。（靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山殿堂設置社交距離地標，提醒上山民眾配合防疫措施，讓過年走春禮佛更安心。（靈鷲山佛教教團提供）

虎年春節受到變種病毒Omicron疫情威脅，靈鷲山為保護大眾健康，確實執行政府防疫規定，取消原規劃的迎財神及「與師有約」團拜；各殿堂加強環境消毒，設置社交距離地標，管制人數及進出人流；網路直播除夕賀歲拜願、初一《大悲心陀羅尼經》經牆啟用大典、初一到初五新春祈福法會；提醒上山民眾提早預約，配合戴口罩、酒精消毒、實聯制登記等，讓過年走春禮佛更安心。

疫情升溫，靈鷲山當家常存法師表示，採取高標準防疫措施外，更需要心靈防疫，歡迎各界以科技拜年，新春期間看直播，共修《大悲心陀羅尼經》與「經中之王、智慧之經」的《法華經》，至誠禮佛，祈願虎年平安；也能線上請領靈鷲山開山住持心道法師虎年紅包小卡，感受靈鷲山獨有的過年溫暖氛圍。

靈鷲山特有的除夕守歲活動，在除夕夜團圓飯結束後，跟著僧團法師，一起禮「拜」諸佛菩薩、稱念本師佛號，聲聲梵唄中至誠禮敬，祈求佛光沐浴，盪滌身心，懺悔往昔所造諸惡業，然後發「願」回向，祈願新的一年善業增長，所作皆辦。透過鏡頭，即可跨越時空限制，與三寶同心、同願、同聚。

殊勝難得的《大悲心陀羅尼經》經牆，長17公尺、高2.8公尺，牆面完整呈現經典全文，以圓弧造型環抱觀音像，內為藏經閣；佛像上方直徑7公尺大型咒心圓形穹頂，蓮花瓣鑲上發光的種子字，與觀音像上下呼應，象徵觀音悲心願力遍照十方。將於2月1日大年初一吉時，在聖山寺善法大樓啟用揭幕，並舉辦灑淨儀式，歡迎到場共修《大悲心陀羅尼經》，見證觀音道場的法教傳承。

釋迦牟尼佛在《法華經》中，以各種譬喻鼓舞人人皆可成佛，是佛教重要經典，其中的《觀世音菩薩普門品》，更被佛教徒日常持誦，對觀音信仰的盛行扮演重要角色。虎年伊始，在聖山寺善法大樓舉辦新春祈福法會，共修這部激勵人心的經典，深入經藏，智慧如海。

「新春愛無限，線上拜年零距離。」靈鷲山推出線上點燈服務及網路活動，可在線上聆聽心道法師開示，抽虎年紅包小卡，領受今年要做的功課。春節期間，精彩活動一籮筐，天眼門叩鐘，文化走廊參與「佛你平安、虎我快樂」打卡，聖山寺賞茶花，善法大樓1樓寫春聯貼在千福牆。

各殿堂還有5大平安祈福活動︰財寶宮殿「財神法會」，除障去厄；圓通寶殿禪修抄經，心安寧靜；開山聖殿頂禮舍利，諸佛加持；金佛殿牽佛手、禮佛足，祈願植福田；善法大樓大會服務處綁五佛珠結緣，將幸運帶回家。其中，為避免傳染，取消金佛殿「牽佛手」牽繩動作，改以雙手合十代替；加強酒精消毒「寫春聯」、「抄心經」、「抽籤」等器具，信眾參與前後也須配合消毒雙手，嚴格防疫，讓大家安心上山走春祈福。