從兩度領先14分被追平、到終場前47.4秒僅2分差，已經提前晉級8強、持續11人撐場的UBA公開男一級上季第3健行科大，25日守住高雄師大最後一擊，最終82比80險勝，搶先拿下110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男一級預賽第11勝，本季預賽至今累計11勝1敗。

健行贏球關鍵之一是大四大前鋒陳范柏彥，先發30分鐘拿24分、7籃板、3抄截，其中上半場就進帳12分，第3節再飆10分，是健行保住領先關鍵，個人本階段連2場得分破20、開季迄今11場賽事的10度得分上雙位數。

陳范柏彥賽後表示：「現在球隊缺長人，我有時得拉回去幫忙防守禁區。」而他有從高一起已經穿7年都沒換的兩件束衣，現在依舊陪著他比賽，他說，無關迷信，而是束衣既然沒穿破就繼續穿，而這兩件束椅是進HBL能仁家商時教練送的，儘管與多數穿黑色的隊友不一樣，但這沒什麼，幫球隊贏球最重要。

健行教頭劉孟竹補充：「球隊儘管已經提前晉級8強，但還是要贏球，五上五下的調度我會繼續下去，但此役被高師大搶太多進攻籃板，卡位顯然沒做好，8強複賽得再修正。」劉孟竹肯定高師大奮戰精神讓人尊敬，尤其幾度落後兩位數都沒放棄，或靠三分球、或衝搶籃板，硬是步步逼近。