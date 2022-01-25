立法院今下午持續協商111年度總預算，國民黨針對促轉會是否因蔡英文總統前往經國七海園區而發函要求道歉等事爭吵不休，促轉會預算再度暫時跳過；民進黨團總召柯建銘受訪表示，國民黨是最沒有資格講轉型正義的人，以為自己撿到槍一直亂開，結果打到自己，朝野協商還在吵，何其愚蠢。

柯建銘強調，轉型正義主要目的是處理同一國家內發生不正義的事，連獨裁的中國政府，都曾對文化大革命及大躍進時期所造成數千萬人死亡等事件追查，檢討毛澤東歷史功過，1978年中共第11屆三中全會，做出毛澤東七分功、三分過「三七開」的歷史定位，中共比台灣更早做轉型正義，轉型正義是世界潮流，台灣當然不能置身事外。

民進黨總召柯建銘也是這次蔣經國基金會受邀對象之一，當天正逢立法院修憲案出委員只好缺席，對於蔡總統出席引來黨內紛爭，他受訪表示，促轉條例是他2016年所提，他是戒嚴時期教官存在校園的受害者，現在的辦公室，更是當年警總軍法處，他在「不義遺址」做轉型正義，有很強烈的歷史壓迫感、責任感，大家要用寬廣的心面對轉型正義，促轉條例不是要鬥爭國民黨、鞭屍蔣介石，「沒有真相、沒有原諒、歷史可以被原諒、但不能被忘記」。

下午協商促轉會預算時，國民黨立院黨團書記長陳玉珍說，歷史人物有功也有過，但蔣公銅像在金門不是威權象徵，是否有發文給各縣市政府要求拆除銅像？823砲戰，軍方在金門強取豪奪，也應該納入轉型正義調查項目。國民黨團總召費鴻泰指出，促轉會是否發函要求蔡英文為前往經國七海園區道歉。

柯建銘受訪指出，2016年民進黨全面執政，沒有忘記對受難家屬的承諾，在立委宣誓就職後，立刻提出「促轉條例修正草案」，終於在2017年12完成立法。促轉會依規定，必須規劃、推動開放政治檔案、清除威權象徵及保存不義遺址、平復司法不法及還原歷史真相，並促進社會和解、不當黨產處理集運等。

他說，平復司法已經陸續完成，接下來「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」草案今年初也已經出行政院送到立法院。

他說，戒嚴時期被害者死了那麼多，加害者是蔣介石、蔣經國，但並非要把加害者拿來鞭屍，而是這整個系統是怎麼建立，當時那種悲慘年代，多少人家破人亡，當然要還原真相。

他說，不只蔣介石，林宅血案、美麗島事件、懲治盜匪條例、刑法一百條等，都發生在蔣經國時代，蔣介石民國64過世、蔣經國77年過世，這段時間都還在戒嚴時期，這麼多浩瀚的歷史中，這麼多冤獄錯史的人太多，所以必須平復司法、返還財產、恢復名譽。

他指出，黨外時期，他們一直在講解構黨國資本主義、不當黨產、黨政軍退出媒體、教官退出校園等，黨政軍退出媒體也已經修法通過，至於教官退出校園，當年協商時，他跟國民黨賴士葆說，「你一口價講」，賴士葆喊出「8年」，但馬英九執政後，又大量進用教官，直到民進黨執政後，遇缺不補，逐步退出；黨產條例也在106年已經通過。這些都是轉型正義的一環。

他說，他目前青島東路辦公室就是當年警總軍法處，就是不義遺址；他在此辦公室已經25年，四分之一世紀在「不義遺址」辦公，轉型正義每個人都有它的角度，但就是還原歷史真相。

他表示，自己因為深受其害，103年他提出教官退出校園，後來他也陸續提出促轉條例、黨產條例，「相信我最有資格講話的」，歷史可用不同角度去看待，就看你要擷取哪一段，台灣是個苦難的國家，經過這一段悲慘的歲月，現在回頭看，促轉條例最主要的目的就是，「沒有真相、沒有原諒、歷史可以被原諒、但不能被忘記」。