聯合利華為重整計劃 擬裁撤約1500個管理職位 21:392022/01/25 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 擁有多芬香皂等多個知名品牌的消費用品巨擘聯合利華（Unilever）在25日宣布為重整業務而計劃裁撤約1500個管理職位。 其目的是要消除股東對公司未成功收購葛蘭素史克的消費保健業務，可能因此無法改善業績而產生的憂慮。 其重整計劃會建立美妝、個人護理、居家護理、營養品與冰淇淋等5個以產品為中心的部門。 GSK拒絕聯合利華500億英鎊收購建議 美多家公司延後上市計劃 IPO市場處挑戰期 #計劃 #重整 #聯合利華 #職位 #裁撤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 重整大王 南港輪胎林學圃驚傳辭世 04:102022/01/06 財經要聞 美俄會談 白宮官員：將聚焦軍演與飛彈部署等議題 04:102022/01/10 國際大事 激進派投資人入股 聯合利華面臨改革壓力 23:042022/01/24 財經 安徽一市去年GDP成長為0 省委書記鄭柵潔：退無可退 18:492022/01/21 兩岸 四大會計事務所搶人才 資誠：平均調薪9％以上 16:092022/01/18 財經 完成調查 傳廣東省政府3月前公布恒大債務重組框架 19:332022/01/21 財經 《金融》今年歐元區經濟優於美國 歐元兌美元上看1.15 14:142022/01/16 財經 反對派計畫抗議 哈薩克第一大城拉高警戒 16:252022/01/19 國際 統一證招募儲備主管 3／31報名截止 04:102022/01/21 全球財經 舜宇光學公告 暫緩認購重慶螞蟻消費金融6％股權 12:542022/01/14 財經 波多黎各債務重整獲批准 脫離破產保護 20:162022/01/19 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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