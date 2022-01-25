擁有多芬香皂等多個知名品牌的消費用品巨擘聯合利華（Unilever）在25日宣布為重整業務而計劃裁撤約1500個管理職位。

其目的是要消除股東對公司未成功收購葛蘭素史克的消費保健業務，可能因此無法改善業績而產生的憂慮。

其重整計劃會建立美妝、個人護理、居家護理、營養品與冰淇淋等5個以產品為中心的部門。