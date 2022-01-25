北韓25日試射飛彈 1月以來第五次 21:392022/01/25 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國軍方表示，北韓25日試射2枚疑似巡航導彈，但沒透露更多細節。這是北韓1月以來第五次試射飛彈。 由於北韓試射巡航導彈未違反聯合國安理會對其軍事規範的相關決議，因此北韓試射巡航導彈後，韓國不會即時公布相關情況。 北韓試射2枚彈道飛彈 嚇倒韓股 北韓又搗彈 10天內第三次試射 #北韓 #巡航導彈 #試射飛彈 #北韓試射 #第五次 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 火大！北韓衝著老美制裁再射彈道飛彈 13:562022/01/14 軍事 新年第4射 北韓向東海發射兩飛彈 日本開罵 08:132022/01/17 國際 北韓試射飛彈 美制裁涉武器採購人員和俄國公司 12:282022/01/13 國際 北韓疫情來首開邊界 大陸證實恢復中朝鐵路貿易 20:252022/01/17 國際 北韓證實試射2戰術導彈飛彈 驗證精準度 12:082022/01/18 國際 北韓重新檢視與美關係 擬重啟核試、射洲際飛彈 12:462022/01/20 國際 今年第5度 北韓發射2枚巡弋飛彈 13:232022/01/25 國際 朝中邊界關閉2年後 首輛北韓貨物列車進入中國 10:152022/01/17 兩岸 北韓元月3度試武器 金正恩未視察射鐵路機動飛彈 10:572022/01/15 國際 北韓連日試射飛彈 青瓦台：非常遺憾 12:432022/01/17 國際 北韓駭客2021竊取逾百億加密貨幣 投入軍備研發 08:522022/01/15 科技 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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