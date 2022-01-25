韓國軍方表示，北韓25日試射2枚疑似巡航導彈，但沒透露更多細節。這是北韓1月以來第五次試射飛彈。

由於北韓試射巡航導彈未違反聯合國安理會對其軍事規範的相關決議，因此北韓試射巡航導彈後，韓國不會即時公布相關情況。