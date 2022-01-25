大陸易居研究院智庫中心25日公布「百城住宅成交監測報告」顯示，1月1日～23日，全國100城新建商品住宅成交面積為1757萬平方公尺，較上月同期下跌20％，較上年同期下跌44％；預計全月月減約兩成，年減約四成。

報告表示，年減幅度之所以這麼大，和2021年同期的基期值較高有關。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，1月份全國百城住宅成交行情並不好，說明當前各城市依然處於降溫通道之中，交易行情回暖依然面臨阻力和壓力。雖然近期信貸等政策總體處於放鬆，但要傳導到購房領域，依然存在時滯。

他說，「當然後續市場行情並不悲觀」，預計兩會前後各類寬鬆的政策會陸續推出，包括信貸政策的調整、購房補貼的落實、改善型購房需求的鼓勵等。這將逐漸緩解市場下行的壓力，促進交易行情的活躍，住宅交易指標也有由負轉正的可能。

報告顯示，一、二、三四線城市較上月新房成交面積分別下跌了12％、27％和13％；年減分別下跌了28％、46％和45％

報告對山東、江蘇、浙江、福建、廣東、四川等六個重點省份新建商品住宅交易行情的統計顯示，四川省（包括成都、南充、德陽和資陽四個城市）今年1月1日～23日成交月增速為5％，年增速為-11％，行情明顯較好。

相較之下，浙江省（包括15個城市）的壓力較大，月增速為-27％，年增速為-64％。其他省份如山東、江蘇、福建和廣東，均呈現了不同程度的下滑態勢。