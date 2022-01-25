瑞士電腦周邊設備商羅技（Logitech）第三季度財報優於市場預期，並調高2022年度財測，銷售從原先預期的持平，調高為成長2％到5％之間，非通用會計準則（Non-GAAP）營業獲利預測從8億到8.5億美元區間，調高至8.5億到9億美元區間。股價25日盤中大漲逾11％報74瑞士法郎。