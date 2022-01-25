羅技調高2022年財測 股價大漲 21:182022/01/25 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 瑞士電腦周邊設備商羅技（Logitech）第三季度財報優於市場預期，並調高2022年度財測，銷售從原先預期的持平，調高為成長2％到5％之間，非通用會計準則（Non-GAAP）營業獲利預測從8億到8.5億美元區間，調高至8.5億到9億美元區間。股價25日盤中大漲逾11％報74瑞士法郎。 甩通縮緊箍咒 日本掀漲價潮 《國際產業》羅技上季銷售年減2％ 惟上調營運展望 #調高 #羅技 #財測 #億到 #億美 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》新日鐵享齊人之福 下聘近8億美金 15:402022/01/21 財經 《國際產業》營收意外強勁 IBM盤後一度漲7％ 10:512022/01/25 財經 《國際產業》5G設備需求增 愛立信上季獲利優預期 15:402022/01/25 財經 傳出停產消息 派樂騰股價崩跌 市值蒸發25億美元 11:592022/01/21 財經 《國際經濟》美股1月遭血洗 空頭海撈1140億美元 12:502022/01/25 財經 停產衝擊 派樂騰市值蒸發25億美元 04:102022/01/22 全球財經 《國際產業》用戶增長預測弱爆 網飛盤後重挫20％ 10:512022/01/21 財經 京東科技年內擬赴港上市 集資20億美元 20:282022/01/24 財經 晶片擴產潮！專家曝半導體派對恐將結束 09:102022/01/23 財經 《台股分析》黑K棒敲疼抱股信心 兩專家如是說 10:172022/01/22 財經 科技股崩跌10％還沒完？Fed瘋打通膨 最狠行動曝光 19:522022/01/24 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。