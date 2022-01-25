中央氣象局表示，明日(26日)到初一(2月1日)天氣將呈現小幅回溫、轉雨、降溫3段式變化，周五至周六鋒面及南方雲系影響，全台天氣不穩定、有較大雨勢，下周日至初一，冷空氣影響，氣溫明顯下降，全台轉冷，初二至初四東北季風持續影響，北部及東北部天氣仍涼。
明天(26日)天氣和今天很類似，還是受到東北季風影響，不過水氣偏少，西半部地區大多為多雲到晴，可以見到陽光，東半部則雲量較多，偶爾有局部飄雨的狀況；溫度方面，夜晚清晨各地低溫約16到19度左右，白天高溫，中部以北、宜蘭及花蓮大多落在22到24度之間，南部地區以及台東甚至可以來到25到28度，各地有些微的日夜溫差。
周四(27日)東北季風減弱，北台灣氣溫稍回升，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。周五(28日)鋒面接近及南方雲系北移，降雨區域擴大；東半部及南部地區有短暫對流性陣雨，北部及中部地區也有局部短暫雨。
周六(29日)鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣又轉涼；水氣偏多，全台都可能降雨，北部、東半部及南部地區有短暫陣雨，中部地區也有局部短暫陣雨。
下周日至下周二(30日小年夜、31日除夕、2月1日年初一)東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。
2月2日(年初二)、3日(年初三)、4日(年初四)東北季風持續影響，北部及東北部天氣仍涼，其他地區早晚亦涼；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。
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