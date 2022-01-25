新北市中和警分局於於南勢捷運站、好市多中和店及勝利市場以快閃、遊街方式舉辦預防犯罪宣導。（中和警分局提供）

新北市中和警分局於於南勢捷運站、好市多中和店及勝利市場以快閃、遊街方式舉辦預防犯罪宣導。（中和警分局提供）

為了加強春節期間防竊（扒）、防搶、反詐騙等犯罪預防觀念，新北市中和警分局於於南勢捷運站、好市多中和店及勝利市場以快閃、遊街方式舉辦預防犯罪宣導，現場接受民眾諮詢及解說詐欺手法，亦藉由可愛警察娃娃吸引民眾目光現場吸引大批民眾搶拍。

中和警分局現場發送「福虎年新春紅包袋」及其他多種宣導品，藉由活動期間向民眾宣導防竊（扒）、防搶、反詐騙、及道路安全觀念，並鼓勵民眾於春節期間向轄區派出所、分局申請免費護鈔服務、住宅防竊檢測，確保民眾身體、財產安全。

中和警分局表示，今年春節期間將於29日開始，為期9天，今（25日）趁年節前，在人潮眾多的地方強化犯罪預防宣導（防竊（扒）、防搶）等活動，期使民眾能在「治安平穩」、「交通順暢」及本分局同仁「服務熱誠」的工作理念下，推動以防竊（扒）、防搶為主，防詐騙為輔宣導重點，強化民眾對於預防犯罪意識，使民眾平安歡度春節。