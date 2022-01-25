IBM聚焦雲端業務策略奏效，第四季營收不僅超越市場預期，成長率更創十多年來最高紀錄，顯示執行長克里希納（Arvind Krishna）帶領藍色巨人重返成長的策略顯露成效。

IBM第四季營收達167億美元，較一年前同期攀升6.5％，成長率創下2011年來最高水準，並超越分析師預期的161億美元。上季調整後每股盈餘為3.35美元，優於市場預估的3.3美元。

克里希納透過聲明稿表示，混合雲需求攀升推動軟體和諮詢業務成長，帶動第四季營收勁揚。第四季業績強化IBM信心，相信2022年能實現中間個位數的營收成長，與強勁的現金流目標。相較之下，IBM 2021年的營收成長率為3.9％。

擁有110年歷史的IBM過去一年開始調整業務重心，聚焦軟體與諮詢事業。IBM繼2011年11月將基礎架構管理服務業務分拆為獨立公司勤達睿（Kyndryl）後，近日同意將人工智慧醫療服務業務Watson Health，出售給私募基金Francisco Partners。

研究機構Futurum Research創辦人紐曼（Daniel Newman）指出，IBM許久沒有這般亮眼的業績，市場原還預期分拆事業需要幾季的時間才能展現成果。

就部門別而言，軟體事業第四季營收年增8％，諮詢營收年增13％。軟體與諮詢業務合計占IBM七成營收。

IBM表示，第四季混合雲業務營收達62億美元，年增16％。2021年混合雲的營收達202億美元，年增20％。

克里希納表示，儘管第四季美國深受Omicron變種病毒威脅，IBM在2021年末仍繳出亮眼的成績。