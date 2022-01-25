瑞典電信設備商愛立信（Ericsson）25日公布第四季營業獲利年增8％至119億瑞典克朗，營收年增2％至713億克朗均優於預期。

主要是全球5G電信設備需求增加，尤其北美持續強勁成長，抵消其中國市占率大幅萎縮的影響。

財報利多刺激其股價25日盤中大漲7％報107.4瑞典克朗。

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