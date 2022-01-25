5G電信設備需求增 愛立信Q4財報優預期 21:422022/01/25 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 瑞典電信設備商愛立信（Ericsson）25日公布第四季營業獲利年增8％至119億瑞典克朗，營收年增2％至713億克朗均優於預期。 主要是全球5G電信設備需求增加，尤其北美持續強勁成長，抵消其中國市占率大幅萎縮的影響。 財報利多刺激其股價25日盤中大漲7％報107.4瑞典克朗。 支持藝文活動不遺餘力 華南銀行獲文馨獎肯定 葉門射飛彈、俄烏情勢加劇 油價止跌回升 #全球 #電信設備 #愛立信 #需求增 #財報優 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》5G設備需求增 愛立信上季獲利優預期 15:402022/01/25 財經 看好產能增長 穆迪將特斯拉評等調升2級 11:402022/01/25 財經 《生醫股》安克甲狀偵通過大陸七省審批 今年營運再添動能 12:162022/01/25 財經 市場波動持續 平衡型基金應對有方 13:022022/01/25 財經 現代汽車估 Q3車用晶片供需將正常化 21:182022/01/25 財經 應用遍地開花 電池需求可期待 04:102022/01/25 證券．權證 《科技》投資銀行家楊順銓入主TutorABC 晉升全球級企業 08:012022/01/25 財經 聚碩旗下聚上雲 推3大解決方案助攻企業雲端布局 17:492022/01/25 財經 艾邁斯歐司朗Vegalas RGB鐳射模組面世 0.7cm3光學引擎讓智慧眼鏡更輕便 12:222022/01/25 財經 飲料廠因應塞港提前備庫存 瓶用酯粒旺季提前到 19:152022/01/25 財經 「安克甲狀偵」中國展證再延五年 打通7省、健診單位 12:122022/01/25 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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