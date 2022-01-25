男團「ALL IN 5」由林裕城、董哲瑋、吳承恩、許傑銘、陳柏安組成，5位成員平均22歲，25日舉辦發片記者會，邀來炎亞綸到場力挺。炎亞綸送上超大尺寸牛仔褲，讓5位團員們一起穿，代表團結一心，炎亞綸隨後也被拱一起塞進牛仔褲，在拍合照時，更開黃腔幽默喊：「大家的頭都要出來，不要被擋住了。」

被問及為什麼沒送棉褲，炎亞綸開玩笑說：「怕他們『撐』不起來。」ALL IN 5與炎亞綸感情深厚，炎亞綸也會化身心靈導師，送上暖心鼓勵，許傑銘憶起之前在選秀節目，陷入低潮、心情鬱悶，某天半夜2點傳訊給炎亞綸，沒想到炎亞綸很快就回覆，2人一路就聊到天亮，許傑銘說：「亞綸哥說要打破自己那道牆，不要為了別人而去做，主要忠於自己的初心，我受到很大的鼓勵，有更突破自己的感覺。」

5人目前同住在男子宿舍，感情良好，也都自稱單身，現階段專心學業工作、練唱等，18歲的陳柏安坦言至今仍是母胎單身。董哲瑋是團員公認身材最結實，分享為了出道才開始認真減肥、運動，他在2年前體重還高達90公斤，花3個月瘦下30公斤，目前維持62公斤，董哲瑋不只外型帥氣，還是數理高材生，團員卻爆料他私下生活常忘東忘西，被笑虧：「校園學霸，生活學渣。」

男團「ALL IN 5」25日舉辦發片記者會，炎亞綸（中）到場助陣。（真星製造研究所提供）