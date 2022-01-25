被視為2022國民黨台南市長可能參選人的立委陳以信，25日回憶起往事表示，小的時候阿公養不活一大家子七八個小孩，於是就做點小生意養家糊口，在小窄巷裡的家門口搭個寮子放張板凳，賣些小朋友童玩，如塑膠玩具公仔、洋娃娃、尪仔標、抽抽樂等，還有各種零食糖果，現在是民進黨市議員的鄭佳欣，小時候還常去找阿公買玩具，可惜阿公後來離世，她也很難過。

陳以信25日在臉書發文表示，以信的阿公叫陳躼頭，躼這個字不好唸，台語的發音接近「樂」，大家都叫他「樂北」（躼伯），一輩子都住在台南歸仁媽廟，一個前不著村後不著店，只能以一間媽祖廟為名的小地方。

民進黨台南市議員鄭佳欣。(圖/翻攝自 鄭佳欣 臉書)

陳以信提到，躼伯年輕時是佃農，但光是幫人種田，養不活一大家子七八個小孩，於是做點小生意養家糊口，就是在小窄巷裡的家門口，搭個寮子放張板凳，賣些小朋友童玩、塑膠玩具公仔洋娃娃，尪仔標抽抽樂洞洞樂，還有各種零食糖果冬瓜茶，其實五角一塊錢的小玩意，根本賺不了什麼錢，但躼伯童叟無欺對人和善，看到小朋友不管買不買東西，他都是一臉笑咪咪，非常受到小朋友歡迎。尤其附近保西國小一放學，學生幾乎都會先到躼伯小店報到，玩幾毛錢抽抽樂，吃個小零嘴才盡興回家。

陳以信續指， 現在媽廟有家著名的「老蔡外省麵 」，老闆是第二代「小蔡」蔡安定，那天去他店裡坐，他一聽說我是躼伯的長孫，馬上叫起來說他是我阿公的客戶，從小每天放學都要去找阿公報到，而阿公固定每週一上午七點，都會在他家門口等公車去台南掛貨。因此每到週一下午放學，小朋友都會趕去看有沒有新貨色。

陳以信還說，另一個台南塑膠業大老闆黃英文，老家也是在歸仁媽廟，他家三兄妹也是從小光顧我阿公的店，可以算是大戶喔，還有現在是民進黨市議員的 鄭佳欣，從小在媽廟長大，也說她小時候常去找阿公買玩具。記得他很和善對小朋友很好，阿公走的時候，還讓她感到一陣難過。

陳以信並PO出一張老照片表示，被小孩圍坐在中間的，就是阿公，一家破舊簡陋的童玩店，竟是當年媽廟小孩的心中天堂，成為現在許多媽廟人的共同記憶，沒想到我阿公當年親切待人的福澤，竟然能夠穿越數十年，讓重回故鄉的長孫，仍能感到溫暖。