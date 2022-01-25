許家豪過去在熱門綜藝節目《百戰大勝利》擔任魔王，因萌傻模樣，被取名「傻魔王」。擁健美身材的他，目前經營知名健身房，近年卻因為疫情影響，健身房也被迫停業數月，粗估損上百萬元。他近期斜槓當起YouTuber，釋出創作10首歌曲影片獻給老婆、兒女。

許家豪的老婆小花熱愛音樂，小花是前無雙樂團、現為皇媂樂團的成員，許家豪表示今年預計將幫小花發行全創作專輯，並直言從傻魔王到現在結婚成為人夫，現在還為了小孩一句話「爸爸我想看你參加比賽」，他特別從去年開始回到健美的舞台參賽，鼓勵年輕人，只要有夢想就勇敢去追，一遇到挫折後，只要堅持不放棄，每個人都能創造屬於自己的斜槓人生。

許家豪用心經營YouTube頻道，日前釋出創作歌曲，獲好評，謝和弦也來留言稱讚「豪哥好歌」，許家豪說每次拍片時，都會擔心與特別來賓的互動效果，是否會讓觀眾想看，但沒想到每位來賓都很專業，鏡頭一開錄，默契製造各種效果，讓他放鬆許多，很享受拍影片的樂趣。