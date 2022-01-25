新北市汐止警分局在昨（24日）晚間，重要節日安全維護工作起跑之際，深夜編排執行「擴大臨檢暨取締酒駕、防制危險駕車」勤務。（汐止警分局提供）

111年重要節日安全維護工作，於1月24日22時起至2月7日24時止，為期15天，年末正逢許多公司行號舉辦尾牙活動之際，在歡樂之餘酒後駕車肇事車禍頻傳，為降低酒駕肇事，新北市汐止警分局在昨（24日）晚間，重要節日安全維護工作起跑之際，深夜編排執行「擴大臨檢暨取締酒駕、防制危險駕車」勤務。

汐止警分局表示，請民防、義警人員加入協勤，同時與新北市政府環保局、基隆監理站實施聯合稽查，共同在新台五路、大同路、康寧街等路段設置路檢點，攔查取締酒後駕車、違規改裝排氣管及燈飾之機車、無照駕駛等交通違規，昨（24日）計告發2件無照駕駛、12件違規改裝的機車，通報及配合環保局人員也攔查到17件改裝排氣管製造噪音機車，另於民權街2段查獲民眾酒後駕車案件，經酒測值達0.23MG／L，依規定予以告發扣車。

汐止警分局指出，「警力有限、民力無窮」，民防、義警能在重要節日安全維護工作期間出力協勤，擔任很多警察勤務助手工作，使員警在執勤時更能專注無後顧之憂，且平時民防、義警就像是警察的眼睛及手腳，一直以來都幫助警察深入地方每個角落，並隨時反映治安狀況，與警察一起打擊犯罪，再結合相關單位共同執法，有效防堵潛在威脅，共同為汐止地區治安努力付出。

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