台灣民意基金會今(25日)公布的最新民調顯示，總統蔡英文和行政院長蘇貞昌的民調均有回升，在政黨民調的部分，民眾黨的支持度則與國民黨十分接近。前立委郭正亮表示，相較於《美麗島電子報》的民調，他一直不解為何台灣民意基金會的民調當中，政黨支持度和蔡英文民調的結果會是如此。同時，他還認為，蘇貞昌民調回升，是和近來民進黨在選戰中的勝利有關。

宅神朱學恒25日和郭正亮一起進行網路直播時表示，蔡英文和蘇貞昌因為民進黨連戰皆捷，最新民調顯示2人滿意度皆回升，蘇貞昌還超過蔡英文。郭正亮則說，2人的民調差距在誤差範圍內，「2人差不多」。

朱學恒問郭正亮，為何蘇貞昌能拉近和蔡英文的民調差距。郭正亮指出，這跟《美麗島》的民調肯定不一樣，「游盈隆的民調有兩個現象我不能理解」。比如民眾黨的民調一直很高，很接近國民黨，而《美麗島》就沒有這現象，國民黨還是明顯領先民眾黨；蔡英文的民調則做的比我們低一點，一直都這樣，「我也不知道未什麼」。

不過，郭正亮坦言，我們也不能懷疑人家的專業，他的取樣固定，且長期調查都是如此，不能說是故意的，民眾黨和國民黨支持度不一樣，可能問法也有關係。朱學恒又問，蘇貞昌民調回升，就因為一直打勝仗？郭正亮認為，蘇揆民調回升，確實是因為打勝仗，且可能國民黨引起的反感爆表，台灣還是有一些人就大西瓜；同時，國民黨主席朱立倫的反感度高達60%，這主席才上任幾個月？以後怎麼辦？誰敢請你站台？