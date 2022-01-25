新華社報導，中國國家主席習近平25日下午在北京主持中國與中亞五國建交30周年視訊峰會。哈薩克總統托卡耶夫、吉爾吉斯總統札帕羅夫、塔吉克總統拉赫蒙、土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫、烏茲別克總統米爾濟約耶夫出席峰會。習近平發表題為《攜手共命運 一起向未來》講話，並允諾未來3年中國將向中亞國家提供5億美元無償援助，用於各國民生專案建設；提供5000個研修研討名額，幫助各國培養各領域專業人才。

習近平強調，30年前，中國率先與中亞國家建交，開啟了雙方交往和合作的大門。30年來，共建「一帶一路」在中亞地區開花結果。中國與中亞五國30年合作的成功密碼，在於雙方始終相互尊重、睦鄰友好、同舟共濟、互利共贏。中方願同中亞國家攜手構建更加緊密的中國－中亞命運共同體。

習近平提出5點建議：

第一，深耕睦鄰友好的示範田。辦好「中國＋中亞五國」外長會晤等一系列對話合作機制。堅決反對以人權為藉口干涉別國內政。

第二，建設高品質發展的合作帶。中國願向中亞國家開放超大規模市場，將進口更多中亞國家優質商品和農產品，繼續辦好中國－中亞經貿合作論壇。

第三，強化守衛和平的防護盾。要繼續打擊「三股勢力」，深化邊境管控等合作，築牢地區安全防護網。

第四，構建多元互動的大家庭。未來5至10年努力將中國同中亞五國友好城市增加至100對。今後5年中方計畫向中亞五國提供1200個中國政府獎學金名額。

第五，維護和平發展的地球村。未來3年中國將向中亞國家提供5億美元無償援助，用於各國民生專案建設；提供5000個研修研討名額，幫助各國培養衛生健康、減貧惠農、互聯互通、資訊技術等各領域專業人才，增強發展的內生動力。

中亞五國元首高度評價中國發展成就，中國為五國長期以來提供的寶貴支持以及為五國抗擊新冠肺炎疫情提供的疫苗和抗疫物資等支持，都是中亞國家同中國堅不可摧友誼的見證。

五國元首表示，完全贊同習近平就未來中國與中亞國家關係提出的建議，願以雙方建交30周年為新起點，合力構建內涵豐富、成果豐碩、友誼持久的戰略夥伴關係，打造中亞－中國命運共同體，推動構建人類命運共同體。共同維護六國核心安全利益和戰略利益。共建「一帶一路」對於促進本地區經濟發展、人民福祉、睦鄰互信具有重大戰略意義。

五國元首均表示，熱切期待下周赴中國出席北京冬奧會開幕式。預祝北京冬奧會成功，中國人民春節快樂。