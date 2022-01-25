桃園中壢國小個案採檢陰性 明可恢復實體上課 21:522022/01/25 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園中壢國小個案採檢陰性，明可恢復實體上課。（陳夢茹翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市中壢國小今預防性停課1天，教育局官網指出，該校個案採檢陰性，26日可恢復實體上課。 桃園目前停課14天學校累計13校，分別為中壢高商（含進修部）、東興國中、方華補習班、內壢國小、美奇幼兒園、佳音英語元生分校、信義國小及附幼、華盛頓幼兒園、高昇課照中心、小牛津幼兒園、東安國小及附幼和新街國小及附幼、加貝爾幼兒園。 中央指揮中心：二級警戒至2／7 危機還沒過 二級警戒過年 陳時中揭觀察日：到這天沒事才安全 #幼兒園 #附幼 #桃園 #中壢國小 #個案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 看完2022桃園市長選戰最新民調 媒體人點名國民黨這強棒 16:312022/01/25 政治 台積電、聯電 啟動異地辦公 04:102022/01/25 財經要聞 斥資10億 國道1號桃園交流道動線改善工程今開放通車 12:122022/01/25 生活 桃園增7例確診足跡再擴大 大賣場、市場、全聯入列 15:222022/01/25 生活 桃園公布14處新足跡 蘆竹郵局、漢堡王和「鮭魚之亂」壽司郎上榜 10:512022/01/25 生活 桃園不明感染源＋3 幼兒園姊妹中鏢 350師生已完成採檢 15:582022/01/25 生活 桃園再傳學生確診！加貝爾幼兒園停課14天 感染源不明 09:242022/01/25 生活 礁溪飯店案指向桃園？鄭文燦：可從發病順序考量 17:052022/01/25 生活 台南市淪陷！傳增2本土確診個案 黃偉哲下午親自說明 13:132022/01/25 生活 桃園確診者跑竹北唱卡拉OK狂嗨5小時 急匡列41人隔離 09:442022/01/25 生活 國1桃園交流道動線改善工程完工通車 可紓解3至4成車流 17:152022/01/25 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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