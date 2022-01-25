桃園市中壢國小今預防性停課1天，教育局官網指出，該校個案採檢陰性，26日可恢復實體上課。

桃園目前停課14天學校累計13校，分別為中壢高商（含進修部）、東興國中、方華補習班、內壢國小、美奇幼兒園、佳音英語元生分校、信義國小及附幼、華盛頓幼兒園、高昇課照中心、小牛津幼兒園、東安國小及附幼和新街國小及附幼、加貝爾幼兒園。