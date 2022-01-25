台北市上周五1月21日在台北101舉辦一場品牌時尚活動，但卻傳出某雜誌編輯今確診，卻未通知來賓，據了解，當天除藝人陳柏霖搶鮮逛店，LV還邀請劉冠廷、林柏宏等藝人，LV表示，今天接獲通知，已開始造冊交予衛生局，一切配合，LV男裝店也清消並休業3天。

據了解，今日新增的案18518為北市日前確診房仲（案18375）的客戶，為雜誌編輯，近日參加不少活動與派對，其中包括1月25日晚間的LV派對，LV接獲通知後，已著手將當天參加的賓客名單造冊，當天的工作團隊也在下午先自行快篩，全數陰性。

衛生局表示專門委員歐佳齡表示，目前還在匡列、疫調中；是新北市案18518的足跡，現在正在匡列，因為同仁是下班才接到外縣市資料，足跡很多，因此，必須明天才能逐一說明。

台北101表示，1月21日下午3點台北101購物中心4樓廣場其中快閃店，獲報有確診者足跡，該確診者造訪的櫃位於1月25日獲報後即刻停業，晚間也針對購物中心全館大清消，1月26日將休館一日。

台北101將配合中央流行疫情指揮中心及衛生局相關疫調，並持續落實最高規格防疫措施。