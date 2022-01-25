「豐邑A8市政核心」為7期國際商辦地標，獲得市場的肯定與認同。（豐邑集團提供／盧金足台中傳真）

台中市招商引資奏效，7期頂級旗艦商辦大樓「豐邑A8市政核心」，由中國人壽以120.5億買下，豐邑集團執行副總經理劉郁麟代表集團完成整起交易，創下天價級的成交案。

豐邑集團看好7期商辦市場，位於在惠中路與市政路口基地，預計投入逾200億投資金額，規畫打造6萬多坪的超高商業大樓，結合辦公與商場的複合式商用大樓，將成為7期另一新地標。

7期新市政中心豪宅密度高，帶動商辦大樓市場，吸引國際級龍頭產業進駐，台中市為全台第2大城市，擁有產業聚落、精密機械科技園區、中部科學園區、工業園區、人力資源、區位優勢、交通建設等條件。

近年台商回流，再加上捷運通車、台積電加碼投資利多等，產業的剛性需求，增加商用不動產的契機，台中商辦市場近年來買氣熱絡。

中國人壽大手筆購入「豐邑A8市政核心」，整棟大樓投資案總交易金額達120.5億元，參與這起重量級交易案的重要推手劉郁麟表示，「豐邑A8市政核心」位在7期新市政中心，豐邑團隊從最初的規畫、興建到招租經營，導入綠能建築，採用先進的雲端樓宇能源與永續管理平台，提升建築效能，協助建築智慧化升級，創造節能永續和智慧化管理。

每戶獨立空調更配備全熱交換機，可將空氣過濾淨化、節能減碳，符合後疫情時代的建築需求，創造新時代趨勢。

「豐邑A8市政核心」成為7期國際商辦地標，獲得市場的肯定與認同，高於市場行情的租金，以接近滿租的出租率，成為國際企業總部、外商科技公司的首選。