時尚品牌Louis Vuitton（LV）日前舉辦2022男裝春夏發表會，藝人陳柏霖、劉冠廷、林柏宏、鞍馬王子李智凱等人都獲邀出席，未料今（25日）傳出有時尚雜誌編輯確診，眾星們都緊急做出回應。

對於LV派對爆確診，當天有出席活動的男星一一回報，陳柏霖經紀人回應：「沒事，已快篩了，當天防疫措施也都有做好，謝謝關心」，陳柏霖也在IG限時動態PO出快篩陰性的證明；劉冠廷經紀人表示：「大概晚間9點才收到通知，包括劉冠廷及當天在場的工作人員都先做居家快篩，目前收到的結果是藝人和團隊工作人員都是陰性。」

林柏宏經紀人表示：「晚上有接獲消息，我們團隊這幾天都有工作，所以23日才做過快篩，都是陰性。活動當天都是全程戴口罩，柏宏剛剛也已做完快篩，顯示為陰性，謝謝大家關心，會繼續注意健康狀況」。而他本人也在臉書發文報平安，「到今天為止，我在1月23日以及剛才做過共兩次居家快篩，都是陰性，請大家放心，謝謝大家關心，後續也會多注意身體健康狀況。」

陳柏霖快篩陰性。（圖／翻攝自陳柏霖IG）

當天也出席活動的章廣辰和經紀人今晚都已經先做了快篩，結果是陰性。林哲熹經紀人回應 「快篩結果為陰性，所有工作團隊也都有快篩皆陰性，謝謝關心。」

據了解，今日新增的案18518為北市日前確診房仲（案18375）的客戶，為雜誌編輯，近日參加不少活動與派對，其中包括1月25日晚間的LV派對，LV接獲通知後，已著手將當天參加的賓客名單造冊，當天的工作團隊也在下午先自行快篩，全數陰性。