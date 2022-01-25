大陸紅星新聞報導，前年7月浙江杭州發生的現年57歲男子許國利殺妻碎屍案，經一審依故意殺人判處死刑，被告上訴，浙江省高級人民法院25日二審公開開庭審理，被告許國利最後陳述時，依舊以無罪抗辯，再次要求宣告無罪。

杭州市中級人民法院一審認定，被告許國利與被害人來女（歿年51歲）係夫妻，因感情、經濟等方面的家庭生活矛盾，許國利對來女心生怨恨，陸續購買安眠藥及切割機等工具，預謀殺害來女。

2020年7月4日晚，許國利在位於杭州市三堡北苑的家中，向妻子睡前飲用的牛奶內投入安眠藥，趁來女飲用後昏睡之際，採用膠帶紙封口、枕頭捂壓口鼻方式，殺死來女。之後，許國利將來女遺體搬至衛生間肢解，分散拋棄。

作案後，許國利編造虛假資訊，對外謊稱來女失蹤，逃避偵查。同年7月22日，公安機關得知被告將部分屍塊用抽水馬桶沖走，於是篩查社區化糞池抽出38水肥車，逐一篩檢，發現部分人體組織，經比對DNA確定被害人身分，於次日將許國利抓獲歸案。

全案一審許國利當庭提出要求精神鑒定，法院予以駁回，駁回理由是，許的殺人過程心思縝密，並在事後進行了撒謊偽裝，且家族並沒有精神病史，並以故意殺人罪判處被告許國利死刑，剝奪政治權利終身，並判令承擔民事賠償責任。許國利不服，提起上訴。

二審庭審中，被告許國利、辯護人、出庭檢察官在法庭主持下，參與了法庭調查和辯論。被告許國利認為，一審認定事實不清、證據不足，二審應改判其無罪。

辯護人、檢察官就被告許國利在案的有罪供述是否應當予以採信、本案定罪證據是否確實充分、被告是否具有從寬處罰情節、是否應當對被告適用死刑等問題，充分發表意見。許國利最後陳述時，再次要求宣告無罪。