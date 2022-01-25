1名女網友在鶯歌山水步道上當眾掀開裙子，露出屁股緊貼一旁鳥形裝置藝術的「鳥嘴」，之後還大喇喇PO在Twitter上供人欣賞；當地民眾發現後氣炸，分享怒罵「當作公園大鳥是自己床邊自我安慰的小鳥嗎？」民眾更擔心孩童經過時會順手摸一下鳥嘴，照片曝光引發熱議。

該名網友在臉書「爆料公社(官方粉專專屬)」發文表示，他日前在社交軟體Twitter上發現有名女子在新北市鶯歌知名景點山水步道上，掀開下半身裙子，用「屁股」頂住鳥形裝置藝術的「鳥嘴」，照片中可見女子的屁股緊緊貼在鳥嘴上，原PO因此發文提醒鶯歌民眾不要讓小孩碰到該裝置。

1名女網友在鶯歌山水步道上當眾掀開裙子，露出屁股緊貼一旁鳥形裝置藝術的「鳥嘴」，之後還大喇喇PO在Twitter上供人欣賞。（翻攝自臉書「爆料公社」）

1名女網友在鶯歌山水步道上當眾掀開裙子，露出屁股緊貼一旁鳥形裝置藝術的「鳥嘴」，之後還大喇喇PO在Twitter上供人欣賞。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該網友痛批「重點是她用屁股頂到我姪子姪女、鄰居小弟弟妹妹、上學孩童會摸的裝置藝術，當作公園大鳥是自己床邊的自我安慰的小鳥嗎？」不過不少網友稱Twitter上真的有許多裸露照片，該女子若沒露點妨害風化，其實也不能說什麼。原PO則解釋只是擔心孩童會碰到，藉貼文提醒一下而已。

不少網友留言，「希望這個人的朋友們有看到，太沒品了」、「自己愛露也不要欺負無辜的鳥兒，無聊當有趣」、「如果知道她要這樣做，事先先噴些辣椒水，不曉得會不會」、「感覺聞到了味道」、「也許以後會有人幫鳥嘴塗上辣椒醬當口紅，又會是不一樣的爆料」、「這也太誇張了吧」。