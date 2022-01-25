過年包紅包一直是個大學問，一名人妻分享，她被公公要求要準備7200元的紅包給爺爺與奶奶，替丈夫做面子，但該筆錢對她來說也有些負擔，實在不能理解公公的提議。文章曝光後，引起大批網友討論。

這名人妻在臉書粉專《靠北婆婆2.0》匿名投稿，根據23日刊出的內容中，人妻透露今年是她嫁入的第一個農曆新年，而公公要求她得要包給爺爺、奶奶各3600元的紅包。

人妻吐露，這樣包下來要花費7200元，對她來說也是筆不小的金額，但她介意的是，丈夫過去從未包給爺爺、奶奶任何一個紅包，但如今公公卻要求她要包紅包，讓她困惑地寫下，「你兒子的面子為什麼要我買單？」

文章曝光後，不少網友直說，不合理的要求絕對不能開先例答應，不然以後沒完沒了，還建議男人倘若沒肩膀就不要結婚，不然只是苦了另一半；還有網友建議，「非常好，公公請你包紅包，一樣照作，錢私下跟老公拿」、「叫老公出錢啊，這甘你屁事啊？」、「我從不包，因為我老公也沒包給我的父母或是祖父母。自己的父母自己負責」、「包紅包是個人心意，妳公公還指定一人3600，也太好笑了吧！」