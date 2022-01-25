對於當前深陷Omicron毒株引發疫情的歐美國家來說，最早爆發Omicron疫情的南非帶來好消息：經歷Omicron傳播10周之後，每日確診從最高峰減至僅剩1成多，而且這段期間南非並未執行嚴格的防控措施，僅要求民眾遵守戴口罩等個人防護規範。由於南非這波Omicron疫情對社會生活沒有太大衝擊，陸媒開始議論複製南非經歷的可能性，但專家並不看好歐美國家複製南非經驗的實際效果。

據《澎湃新聞》報導，世界衛生組織（WHO）非洲區域主任莫提（Dr Matshidiso Moeti）日前線上上記者會上說，距離在南非第一次發現Omicron毒株已過去了10周。南非金山大學醫學部臨床微生物學與感染學博士生宮曉龍則向《第一財經》記者表示，這一波因Omicron毒株引發的疫情在南非「就要結束了」。他說，目前確診人數已經明顯回檔，從高峰時的每天2萬例新增，已降到了現在的每天的2、3千例。

南非Omicron疫情消退下的週末生活，仍有市民戴著口罩在開普敦的海邊散步，狀極悠閒。（圖／新華社）

報導說，2021年11月9日，南非首次檢測到新冠病毒新的變異株，11月26日世界衛生組織將其命名為Omicron。目前它已成為多國疫情中的流行毒株。

宮曉龍向《第一財經》表示，此輪疫情中南非政府並沒有導入嚴格的封鎖措施，「對基本生活沒有太大的衝擊」。不過，在此輪疫情中大家都很關注例如戴口罩等防護措施，「在南非不少商店，如果不戴口罩不能入內。即便進了商店，看到有顧客沒戴好口罩，警衛也會跑過來要求嚴格佩戴規範。」

宮曉龍說，南非大學生繼續上網課，但考試要回到校園。一名曾平安度過數波疫情的老師最終也被感染了，有明顯的咳嗽症狀，回家休養後不到一周就完全痊愈並返校工作。

他指出，根據南非當地醫院提供的資料，此輪疫情中因Omicron毒株感染的成年人住院率不高，但兒童的住院率有所提高，主要是因為兒童大多未接種疫苗。Omicron疫情在南非社會相對「無感」，除了住院率不高外，南非民眾對新冠病毒的不斷變異也有了心理準備。南非至今已經歷了4波疫情。

報導說，WHO表示，在截至1月16日的一周內，非洲新報告的病例下降了20%，而死亡人數下降了8%，如果照此趨勢發展，非洲國家有望擺脫此輪疫情的影響。Omicron疫情在非洲導致的平均病死率是4種毒株中最低，為0.68%，而前3波的病死率均高於2.4%。

南非政府的研究報告稱，和Delta毒株相比，Omicron的患者住院的風險下降80%、重症風險下降了70%。感染Omicron後，患者對Delta的免疫能力增強，尤其是接種過新冠疫苗者。

報導指出，南非的Omicron疫情給其他國家帶來了希望，不過很多公共衛生專家警告稱，南非的經歷可能無法在歐美國家中複製，因為南非人口基數年輕，加上先前的感染率較高，他們可能對新冠病毒有一定程度的免疫力。而且，南非所在的南半球正處於夏季，而新冠病毒則是在冬季較容易傳播。