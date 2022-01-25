今日俄羅斯(RT)報導，烏克蘭體育部長古策特(Vadym Gutzeit)昨對所有參賽冬奧的選手下達命令，警告下週北京冬奧開幕時不要與俄羅斯選手站在一起或是有任何合影的行為，更避免用俄語接受媒體採訪。如此一來，北京就不會出現體育團結的場面，消息一出，許多俄羅斯議員紛紛表示遺憾和憤慨，俄外交部更抨擊此舉是「極權主義行為」。

曾榮獲奧運競速滑冰項目比賽冠軍的朱羅娃（Svetlana Zhurova）、現任俄羅斯國家杜馬（State Duma）代表，她對此感到相當疑惑，認為這完全違背奧運會的最高原則，並表示：「烏克蘭的目的很明顯是要保護他們的運動員，避免受到球迷的攻擊，並禁止他們接近俄羅斯人。」

前重量級拳擊冠軍、目前為俄羅斯議會官員的瓦盧耶夫（Nikolai Valuev）表示相當遺憾說道：「我為他們感到難過。總而言之，這都是那些政客的問題，但是運動員應該要用頭腦思考一下。」瓦盧耶夫認為烏克蘭人有成千上萬理由與俄羅斯並肩作戰，更補充說：「我無法為烏克蘭人說些什麼，不論他們屆時有沒有一起到現場齊聲歡呼。」

「命令已經布達了，至少不會再出現像去年(2021)跳高選手馬胡奇克(Yaroslava Mahuchikh)的事件。」

去年東京奧會賽場上，年輕烏克蘭跳高女將馬胡奇克(Yaroslava Mahuchikh)在決賽中奪得銅牌太興奮，與一旁贏得金牌的俄羅斯選手拉西茨科妮（Mariya Lasitskene）相擁慶祝，這個動作引來烏克蘭軍方極大的指責。報導指出當時馬胡奇克凱旋歸國後還被國防部召見，並引來大批烏克蘭網友撻伐，認為鑑於兩國情勢緊張，身份敏感的她不應該這樣大肆慶祝。

最近幾個月以來，俄羅斯與烏克蘭軍事威脅加劇，美國更於23日下令駐烏克蘭基輔大使館人員家屬撤離。根據《莫斯科時報》(The Moscow Times)報導，雪上加霜的是，俄羅斯和白俄羅斯更宣布將於2月中旬在烏克蘭邊境舉行大規模的聯合軍演，克里姆林宮則否認計劃在烏克蘭採取軍事行動。另外，普丁預計將與大陸國家主席習近平一起出席2月4日北京冬奧開幕式。