台中市長盧秀燕加強戰力硬起來，對遭外界不實指控，立即提告正視聽。（盧金足攝）

中二選區立委補選幾成割喉戰，預告年底台中市長選情更加嚴峻，立法院副院長蔡其昌農曆春節前高掛拜年看板發揮吸睛效果；台中市長盧秀燕也加強戰力，對遭不實指控立即提告，團隊拍攝「說清楚講明白」影片上網反擊，春節後民進黨徵召人選出爐，戰況將更激烈。

前台中市長林佳龍輔選中二選區立委補選獲勝，地方紛勸進回鍋再戰盧秀燕，龍燕大戰延長賽有譜？林佳龍以「無此打算，成功不必在我，但一定有我」回應，台中綠營認為「可能性不高」，林佳龍志在重回中央或參選雙北市長，若未有明確舞台，回鍋選台中市長才是「不無可能」的選項。

林佳龍這屆台中市長選舉大輸20萬票，支持者勸進扳回一城，綠營基層則直言，蔡其昌被視為徵召參選共識，但不管林、蔡最後誰出線，以民進黨團結向外開戰的傳統，本來強調施政強項的盧秀燕，不堪猛烈追打，也漸改變反守為攻的戰法。

年底選舉盧秀燕與民進黨戰將直球對決，林佳龍、蔡其昌兩名戰鬥力十足的對手，目標就是「民進黨要贏」，盧秀燕勢必面對「一打二」戰況，國民黨市長保位戰困難度升高。

民進黨不只在網路「空襲」開戰，近來蔡其昌拜年大型看板已在山海屯與市區亮相，尤其人潮車流多的據點，以「新的一年與您一起努力、繼續拚！」向市民拜年，巨無霸看板吸引人車注意。

國民黨面對青年票源隱憂與「制空權」挨轟，市黨部成軍7年級生發言人群，本來攻擊性不高的盧秀燕也硬起來，對不實指控火速提告，還由曾任電視主播的新聞局長黃國瑋與局處首長拍攝「說清楚講明白」影片，針對捷運藍線設站等議題上網澄清，藍綠決戰中台灣，台中市成為「藍軍一姊」的艱困選區。