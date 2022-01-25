台積電去年繳出亮眼成績，並調整至2025年的業績年複合成長率上調至15~20%，並大幅調升今年的資本支出最高來到440億美元，加上在高效能運算(HPC)、車用電子、消費性電子產品以及物聯網的半導體含量持續增加，加上台積電在先進製程所掌握的優勢，預期台積電仍穩坐晶圓代工龍頭寶座。對此，分析師讚賞，台積電可能是地球上最重要的公司。

隨著年初以來市場受到美國聯準會(Fed)將為了控制通膨加速升息政策速度，甚至是提前啟動縮表，加上烏俄衝突等全球地緣政治風險增加，美股3大指數均出現大幅回落，以科技股為首的那斯達克指數、半導體股為首的費城半導體指數今年以來重挫10%以上，曾把台積電擠下半導體之王寶座的GPU巨頭NVIDIA今年以來更是修正超過20%，英特爾則是累積漲幅僅近1%，台積電ADR股價反而今年以來還保有近5%漲勢。

台積電去年在營收、稅後純益、每股稅後盈餘均創新高紀錄，預估今年全球晶圓代工產業將成長2成，該公司表現將優於同業平均，年營收預估成長24％至29%，長期毛利率目標提升至53%，2022年的資本支出400億美元至440億美元，也較去年成長33％至46%。

美國財經媒體The Motley Fool資深分析師John Rotonti表示，根據去年強勁獲利、今年財測亮眼以及資本支出強勁等3大因素，認為台積電將是地球上最重要的公司。John Rotonti說明，每個電子裝置幾乎都有台積電的產品，這家公司包辦全球50%以上的晶圓代工產能，甚至有90%的先進製程產能，因此是非常重要的公司，加上全球將更加數位化，愈來愈多的電子裝置的半導體含量會愈來愈高。

John Rotonti強調，沒有聽過哪家企業會花440億美元買設備，也許有幾家，但絕對是少數，這代表該公司看到強勁的前景需求，該公司要花更多的資金才能滿足市場需求。此外，台積電也上修長期營運展望，將能協助台積電市占率進一步提升。

台積電目前的市值已經衝上6000億美元之上，至於該公司股票是否值得續抱，John Rotonti指出，至少對願意抱股5年以上的長線投資人來說，台積電會是個好的投資標的，NVIDIA執行長黃仁勳曾說，有什麼東西是看不到卻不能沒有，答案就是空氣與台積電，可見台積電在半導體產業的重要性。