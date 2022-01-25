前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

副總統賴清德今（25）日以總統特使身分，搭機前往友邦宏都拉斯，出席新任總統卡蕬楚就職典禮，前民進黨立委郭正亮解讀，出國放飛是有意義的，表示總統認證，「他可能就是接班人！儲君！」

副總統賴清德今以總統特使身分，搭機前往友邦宏都拉斯，出席新任總統卡蕬楚就職典禮，這是他任內首度出訪。他在機場發表談話時表示，台灣將秉持踏實外交，互惠互助的精神，深化跟宏國合作，克服各種困難嘉惠兩國人民。

賴清德今上午10時50分左右抵達桃園機場，準備搭乘專機飛往宏都拉斯，展開為期6天5夜的出訪行程。這次出訪分別過境美國洛杉磯、舊金山，屆時會與美方政要進行視訊對話。

賴清德說，這次也會代表蔡英文替旅居海外僑胞、駐外人員打氣，感謝大家在海外的努力，幫助台灣在國際道路上更加寬廣，這趟僅管疫情嚴峻，代表團一定會完成任務，不辜負蔡英文跟全國人民期待，會做好各項工作。

前民進黨立委郭正亮今在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》網路直播中表示，因為宏都拉斯新任總統親中，所以賴清德出訪。不過真正在後面支撐的是美國，美國和宏都拉斯貿易額很高，手上有籌碼，真正幫台灣鞏固宏都拉斯的是美國。

郭正亮解讀，賴清德出訪宏都拉斯，是好不容易出國放飛，之前在四大公投跑了106場，幫林靜儀助選跑了12場，「他多快樂啊！被放飛的喜悅！」出國放飛是有意義的，表示總統認證，「他可能就是接班人！儲君！」