蔡英文總統22日出席「經國七海文化園區」開幕典禮致詞時的內容，引發外界議論。前立委沈富雄表示，蔡英文不是傳統的「祖母綠」，並指她當天的談話，是「抗中保台的法統」，但蔡英文講這個是錯的，她這樣講就亂掉了；沈富雄認為，蔡英文雖然沒有連任壓力了，但卻十分在意自己的立場應如何定位。

沈富雄25日在政論節目《少康戰情室》中表示，是藍營擔心蔡英文把蔣經國捧去了有道理？還是綠營罵蔡文有道理？這兩者都有立場，「我覺得綠的罵蔡英文有道理，藍的擔心太過度」。蔡英文不是傳統的「祖母綠」，沒有那麼綠。

沈富雄指出，蔡英文當天發表談話的目的，是因為國民黨喜歡講法統，老蔣每次都從夏商周一路講下來，這就叫法統。當天蔡英文說的，就是抗中保台的法統，把被忽略的蔣經國塞進去，「後面就是她了」，所以這是「保台」法統論，但蔡英文講這個是錯的，「我認為她不應該這樣講，她這樣講就亂掉了」。

沈富雄感嘆，老蔣和小蔣現在如果是台灣的領導人，會作何感想？他們會很掙扎。那天有一位前輩說小蔣會跟蔡的立場一樣，「我不太同意」，若當天蔡英文在演講時，小蔣在天之靈會有何感想？會點頭嗎？蔡英文是不再選舉，但很在意立場要怎麼定位。