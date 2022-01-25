新北經發局長何怡明(左)及費奇老師共同介紹新北東南亞美食料理。(新北市經發局提供)

新北市有11萬的新住民人口，為推廣新住民美食及文化促進在地經濟及就業，匯集了在新北市的50個東南亞異國美食店家，推出美食電子手冊，除了以地圖呈現店家所在的行政區外，也介紹6個東南亞國家獨特的文化特色，展現新北市多元融合的特性。1月21日起至2月20日，推出「新住民美食消費抽獎」活動，過年期間，享用東南亞美食、了解異國文化，還可以參加抽獎活動。

新北市經發局長何怡明表示，新北市政府在2021年針對新住民推出「樂活」、「樂業」、「樂學」三條龍政策，盼於2030年新北市成為友善新住民的國際大城市。經發局積極拓展新南向美食產業發展，領跑全國，針對新北市東南亞美食餐廳、小吃店進行全面盤點及訪查，深入了解業者在台的創業歷程，提供市府的輔導資源。新北市政府攜手「美食智庫-費奇」進行美食探訪，以美食探訪社群側記、部落客、名人試吃及形象宣傳影片等行銷，增進店家曝光率，引起消費者與店家熱烈反響，實質提升業者營收，同時促進國際美食交流與火花。

為讓大家了解更多新住民特色美食，將新北市15個行政區，橫跨越南、泰國、緬甸、馬來西亞、印度、印尼的50家新住民美食特色店家集結成冊。饕客們可透過手冊，在品嚐最道地及經典的東南亞美食的同時，也可以感受異國文化氛圍。除了讓新住民回味家鄉的味道，也可以吸引更多民眾搶鮮嚐新，將異國文化推廣給更多人知道。

經發局補充，1月21日至2月20日推出「新住民美食消費抽獎」活動，除了有店家推出獨家消費優惠以外，還有雙重好康活動。第一重好康為「消費抽獎」，活動期間至活動特約店家，消費滿200元即可獲得1張摸彩券，滿400元可獲得2張彩券，只要到活動網頁填寫相關資料以及摸彩券序號，就有機會抽到大獎，獎品包含iPhone13、掃地機器人等。第二重好康為「來趣新北金發局FB分享活動」，活動期間至活動特約店家，拍下您當日消費菜色(含活動牌)，至「來趣新北金發局」FB完成指定任務，還加碼獲得臉書獨家抽獎資格，獎品包含空氣清淨機、微電腦電子鍋等。更多活動資訊以及電子手冊，可至新北市政府經濟發展局官網、來趣新北金發局FB或活動網頁(網址：[https：／／ntnidc.ouorange.com)查詢，歡迎大家一起來新北市享用異國美食，搶優惠]https：／／ntnidc.ouorange.com)查詢。