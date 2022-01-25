國際貨幣基金（IMF）周二公佈全球經濟展望報告，將今年全球成長預估下調至4.4％，較前次預估降低0.5個百分點，主要是因為美國與中國等兩大經濟體的成長放緩，疫情升溫與通膨升高打擊經濟復甦。

IMF在這項延期公佈的報告中預測，去年全球國內生產毛額（GDP）成長率為5.9％，今年將減慢至4.4％。

美國今年預計成長4.0％，較前次預估大砍12個百分點。中國今年成長率則估4.8％，調低0.8個百分點。