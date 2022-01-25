IMF下調今年全球成長預估至4.4％ 22:342022/01/25 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際貨幣基金（IMF）周二公佈全球經濟展望報告，將今年全球成長預估下調至4.4％，較前次預估降低0.5個百分點，主要是因為美國與中國等兩大經濟體的成長放緩，疫情升溫與通膨升高打擊經濟復甦。 IMF在這項延期公佈的報告中預測，去年全球國內生產毛額（GDP）成長率為5.9％，今年將減慢至4.4％。 美國今年預計成長4.0％，較前次預估大砍12個百分點。中國今年成長率則估4.8％，調低0.8個百分點。 美股上演大怒神 台股早盤大跌逾200點 提振房市 北上廣深降房貸利率 #全球 #IMF #百分點 #下調 #全球成長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》阻升通膨 新加坡控匯再緊縮 10:512022/01/25 財經 聚碩旗下聚上雲 推3大解決方案助攻企業雲端布局 17:492022/01/25 財經 大陸貨物貿易總額連5年全球第一 吸收外資全球第二 10:432022/01/25 兩岸 《通信網路》遠傳＋微軟＋高市府 提升教育數位轉型成效 14:322022/01/25 財經 最新民調：新竹縣市合併反對者增加4.2個百分點 10:022022/01/25 政治 陸商務部：中國是全球對外提供疫苗最多的國家 19:482022/01/25 兩岸 全球掀併購潮 交易價、量雙創新高 20:502022/01/25 財經 疫情升溫 逾6成民眾認為經濟不佳 04:102022/01/25 財經焦點 不怕科技股慘崩！台積電ADR超抗跌 分析師3大理由狂捧 22:212022/01/25 財經 《百貨股》富邦媒吞2跌停失1200元 外資送暖喊買 10:512022/01/25 財經 看好產能增長 穆迪將特斯拉評等調升2級 11:402022/01/25 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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